رياضة | اجويرو يتحدث عن علاقته مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اجويرو يتحدث عن علاقته مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن علاقته مع مواطنه ليونيل ميسي خلال السنوات الماضية.

وقال أجويرو في تصريحات حسب قناة Tyc الأرجنتينية : "لدي صداقة مع ميسي مُنذ 15 عام، وسابقاً كنا قبيحين لكن الآن أصبحنا أفضل مع تقدم العمر".

وأضاف : "‏عندما يسجل ميسي هدف يساعده فيه الحظ أدرك ذلك، وبعد هدفه الثالث في الإكوادور أخبرته 'لقد كنت محظوظاً بهذا الهدف لأن الكرة اعتلت لوحدها، وقال لي بالفعل أنت مُحق".

وتابع : "عندما يخسر المننخب اول من ينتقدوه هو ميسي، وهو اكثر شخص يُعاني من الهزائم مع منتخب بلاده خاصة في السنوات الأخيرة".

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