رياضة | ديبالا مفتاح يوفنتوس لضم مهاجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديبالا مفتاح يوفنتوس لضم مهاجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي، أن باولو ديبالا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، قد يكون مفتاح البيانكونيري للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب في بقاء جيسوس في صفوف السيتي، وذلك ما يصعب انتقال اللاعب ليوفنتوس.

وأتمت الصحيفة، أن مانشستر سيتي قد يوافق على بيع حيسوس في حالة إقحام صفقة تبادلية، قد يكون ميراليم بيانيتش أو دوجلاس كوستا.