رياضة | تحرك جديد من الأهلي للاستعادة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الأهلي للاستعادة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت إدارة نادي الأهلي، مفاوضاتها مع بنادي يدرسفيلد الإنجليزي، للتعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قد طلب من إدارة النادي الحصول على خدمات رمضان صبحي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.

Advertisements

وقرر مسئولو النادي الأهلي، تقديم عرض جديد بنادي يدرسفيلد، بقيمة 4 ملايين دولار، مقابل ضم رمضان صبحي، بدلا من العرض السابق الذي كان مقدرا بقيمة 3.5 مليون دولار.

وتخطط إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة النادي الإدارة النادي الإنجليزي، للاتفاق على تقسيط قيمة الصفقة على دفعات، خاصة أن القلعة الحمراء دفعت مبالغ كبيرة خلال فترة إعارة رمضان صبحي، منذ انضمامه لصفوف الأهلي فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترلينى، وذلك قبل أن يقرر الأهلى تجديد الإعارة لمدة موسماً إضافيا، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني، من المقرر أن تنتهى مدة إعارته في يونيو المقبل.

يذكر أن رمضان صبحى كان قد أعلن عن رغبته فى الرحيل عن النادي الإنجليزي، والعودة إلى صفوف الأهلي، وهو ما ستستخدمه القلعة الحمراء للضغط على إدارة نادي هيدرسفيلد.