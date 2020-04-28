رياضة | الأهلي ينتظر قرار فايلر بشأن المُعارين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر قرار فايلر بشأن المُعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولي النادي الأهلي قرار المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن إحتياجاته ملال الفترة القادمة، سواء بتحديد أسماء الصفقات الجديدة أو الراحلين بجانب حسم العائدين من الإعارة والذى سيستمروا فى الإعارة.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول إستقرار فايلر على عودة كل من محمد شريف لاعب إنبي صاحب ال 9 أهداف ببطولة الدوري المصري خلف عبدالله السعيد متصدر جدول الترتيب، لدعم خط الهجوم بسبب إقتراب رمضان صبحي من العودة لصفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي نهاية الموسم.

بجانب إستقرار السويسري على عودة أكرم توفيق لاعب خط الوسط المُعار لصفوف الجونة، من أجل تدعيم الفريق بعد رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم، ودراسة عودة كريم يحيي المُعار لصفوف سموحة لتعويض رحيل أحمد فتحي.

وإستقر فايلر بشكل كبير على رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بجانب حسين السيد لاعب الصفاقسي.