شكرا لقرائتكم الاهلي يتقدم بإستئناف للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" فى قضية عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي تقديم إستئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" فى قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وتقديم استئناف لإعادة نظر القضية بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفض الشكوى المقدمة من إدارة القلعة الحمراء ضد اللاعب بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز في يناير قبل الماضي.

ويتطلع مجلس إدارة القلعة الحمراء لإتخاذ كافة الأجراءات والخطوات التى من شأنها الحفاظ على حقوق النادي في هذه القضية لذا رفض المجلس الأهلاوي برئاسة محمود الخطيب الإستسلام في هذا الملف وقرر التصعيد للكاس بعدما رفض إتحاد الكرة المصري الفصل في هذه القضية مُستنداً للبند الثامن من العقد الثلاثى المبرم بين اللاعب والأهلى وأهلى جدة السعودى، والذى ينص على أنه حال نشوب أى نزاع فإن الفيفا هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الفصل فى هذا النزاع ، كما رفض الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البت في القضية مؤكداً أنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصرى، وبالتالى بات الأمر شأناً داخلياً والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم .

ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء حالياً ملف قضية عبد الله السعيد من أجل التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حيث يُطالب الأهلي بحق النادى لدى عبد الله السعيد، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادٍ مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين وقيمة هذا الشرط مليوني دولار أي ما يقرب من 31 مليون جنيه مصري.