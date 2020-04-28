الاتحاد الدولي لكرة القدم يقترح إجراء تعديل مؤقت على قواعد كرة القدم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلا من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة.

وذكر فيفا في بيان له إن الفكرة ستساعد في التعامل مع ضغط مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار الفيفا الذى يتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقرا له الى أن المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات.

وتابع “كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر اذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك”.