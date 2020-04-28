العابد: أعد جماهير الهلال بالعودة إلى مستواي

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الرياض: وعد نواف العابد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جماهير فريقه، بالعودة إلى مستواه الذي عهدته عليه جماهير أزرق العاصمة، متمنيًا أن يختتم مشواره الكروي مع الفريق الذي مثل جميع فئاته السنية.

جاء ذلك خلال ظهوره التلفزيوني، الثلاثاء، عبر قناة «روتانا خليجية» في برنامج «عن بعد» الذي يقدمه الزميل فيصل اليامي، حيث تحدث عن أمور عدة تخص النادي العاصمي، إضافة إلى أمور شخصية عديدة.

عن التأهل التاريخي إلى مونديال روسيا 2018، قال: "تكاتف اللاعبين في تلك الفترة قادنا إلى روسيا، عندما يسجل أحد اللاعبين هدفًا تجد الموجودين في دكة البدلاء أول من يحتفل، كان هدفنا هو تشريف بلادنا". وكشف نواف عن شعوره بعد تحقيق دوري أبطال آسيا: "الهلال ناد كبير حققت معه جميع البطولات، وكنت خائفًا أن لا أحقق البطولة الآسيوية قبل أن أنهي مشواري الكروي، لكن الحمدالله حصلنا عليها بعزيمة الرجال".

وعن اللاعبين المقربين له في الهلال، وصف العابد محمد جحفلي وعبدالله المعيوف ومحمد كنو، أنهم الأقرب بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أن الاحترام متبادل بين جميع زملائه في الفريق.

نظرًا إلى ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة، ومع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2021، زعم العديد من التقارير الصحافية، عن وجود رغبة قوية من نادي النصر، في التعاقد مع العابد.

رحب العابد بفكرة اللعب في النصر، قائلًا إن الصفقة ستتم إما في صيف 2021، بعد نهاية عقده، أو في يوليو المقبل، حال نجح في فسخ ارتباطه مع الهلال بـ"التراضي".

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وأعرب العابد عن عشقه لنادي الهلال، مشددًا على أنه يحمد الله دائمًا على نعمة تواجده داخل جدران هذا الفريق. وأعلن اعتزاله في نادي الهلال، وعدم وجود أي نية لديه للرحيل عن صفوف الفريق الذي نشأ بين جدرانه.

أوضح العابد عن أن تحامله على إصابته في عام 2017 هو الذي جعله يُعاني منها حتى الآن. وأشار إلى أنه في عام 2017، كان يُعاني من إصابة شديدة، قبل نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه تحامل عليها، لرغبته الشديدة في تحقيق اللقب الغالي.

وشدد نجم الهلال، على أن اكثر ما يحزنه، هو أن الفريق لم يحقق اللقب في عام 2017، وتفاقمت إصابته أكثر، بشكل يُعاني منه حتى الآن. وشكر الله أن الحلم تحقق بعد عامين، ونجح الهلال في الانتقام من أوراوا رد ديموندز الياباني، ليتوج باللقب القاري الغالي. وأضاف: "خفت أني اعتزل، بدون أن أحقق لقب دوري أبطال آسيا".

عن إلغاء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، قال العابد: "أرفض هذه الفكرة.. وأرفض حصول الهلال على اللقب، خارج المستطيل الأخضر". وأكد أن الهلال دائمًا يحب التنافس على أرض الملعب، ويفضل أن يحصل على اللقب من الباب الواسع.

العابد شدد على أن نجوم الهلال جميعًا اتفقوا على تخفيض رواتبهم، لمساندة النادي، خلال توقف النشاط الرياضي، نافيًا اعتراض أي لاعب على هذا الأمر. يشار إلى أن نجوم نادي الهلال أعلنوا تخفيض رواتبهم 50% بالإجماع خلال فترة توقف النشاط الرياضي، الناتج من تفشي "كورونا" المستجد، والذي ضرب دول العالم كافة.