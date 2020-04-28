المسحل: الدوري السعودي لن يتم إلغاؤه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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الرياض: قال رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، إن موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحًا حتى الآن بشكل نهائي، وإن التنسيق المستمر مع الجهات المختصة بهذا الأمر يتم بشكل إيجابي ومثمر.

المسحل أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، وفقًا لـ"الرياضية"، أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة، بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

أضاف "نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء، في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة تقوم عليها جهات متخصصة".

حول التأثيرات الاقتصادية المقبلة، ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بالأندية، أشار المسحل إلى أنه "تم الإعلان سابقًا في أعقاب آخر اجتماع لإدارة الاتحاد، عن استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين آخرين، ولا توجد نية حاليًا لتغيير العدد".

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رئيس اتحاد الكرة استبعد إلغاء الموسم الكروي الجاري: "لا نريد استباق الأحداث، لكن الموسم الرياضي متوقف حاليًا، كما أُعلن مسبقًا، وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تأتي سلامة اللاعبين وكل الرياضيين في المقام الأول".

تابع: "إذا سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس فسيكون هناك تنسيق مع رابطة دوري المحترفين لوضع الروزنامة المناسبة. ويعتمد ذلك على أمور عدة، تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم".

أكد المسحل أن أعمال اتحاد الكرة لم تتوقف، وقال: "جميع إدارات الاتحاد ولجانه تعمل من خلال الوسائل المتاحة عن بُعد، ويتم انعقاد الاجتماعات واستغلال فترة التوقف في مراجعة آليات عمل الاتحاد، والعمل على تطويرها".

حول الآثار المالية المترتبة على توقُّف النشاط الكروي قال: "من الطبيعي أن تنخفض إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرًا إلى توقُّف النشاط الكروي. وهذا الأمر يتعرّض له كل اتحاد في العالم. وبهذه المناسبة أعيد تقديم الشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية في منتخباتنا الوطنية على مبادراتهم بتخفيض رواتبهم الشهرية".