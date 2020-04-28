شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل حسم مصير أجانب الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إرجاء حسم ملف الرباعى الأجنبى الكونغولى كاسونجو، مهاجم الأبيض، والإيفوارى رزاق سيسيه، المُعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى والنيجيرى معروف يوسف، المُعار إلى صفوف المقاولون العرب، والمغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوى المغربى، وذلك فى الموسم القادم.

وجاء قرار كارتيرون بعدما تمسك باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، حيث يرى كارتيرون ضرورة الانتظار فى حسم تلك المسألة لحين وضوح الرؤية بشأن الموسم الحالى المتوقف، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون بشكل كامل.

ومن المنتظر، أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الأبيض الحالية حتى يرشح لاعبًا جديدًا على أقصى تقدير لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة حتى اللحظة الجارية هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.