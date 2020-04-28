شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُقر بند الـ8 سنوات للعضوية ودورة للنائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على وضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط على المنصب، بمعنى أنه يحق لأى شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط أن يكون على منصب النائب أو الرئيس . كما تم الاستقرار داخل اللجنة الخماسية على أنه لا يحق للشخص الترشح على نفس المنصب الذى قضى فيه 8 سنوات حتى لو لم يترشح فى دورة جديدة بعد الـ 8 سنوات وهذا بالنسبة للعضوية انا النائب فيكون 4 سنوات اَي دورة واحدة بينما ما زال هناك خلاف علي الرئيس وأحقية هذا الشخص في الترشح لدورة واحدة او دورتين والأقرب بنسبة كبيرة للتنفيذ هو أحقيته في الترشح دورتين فقط علي منصب الرئيس.

فى شأن مختلف، أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدورى الممتاز لوزارة الرياضة، بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر والعالم، وتضمن الاقتراح استئناف مسابقة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل.

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وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات فى أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدورى يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ فى الاعتبار دور الحكومة الأساسى فى عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

ورفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لإستكمال مسابقة الدورى فى أى وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية ترفض بشكل قاطع إلغاء كأس مصر هذا الموسم، لاسيما أن إلغاء البطولة يعنى بطلان قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات المقبلة إلى 95 ناديا حيث تم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة للبطولة وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الخماسية لتقليص عدد الجمعية العمومية بناء على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

والأندية الـ95 هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.