رياضة | الزمالك يطالب الفيفا بإلغاء عقوبة النقاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يطالب الفيفا بإلغاء عقوبة النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك قرروا التصعيد في قضية التونسي حمدي النقاز نجم الفريق الهارب في ديسمبر الماضي وذلك عقب صدور حكم من جانب الفيفا لصالحه ومنح أحقيته في الحصول على مليون وربع مليون دولار.

وأفادت التقارير الصحفية بأن قرار إدارة الزمالك بالتصعيد لدى محكمة الكاس جاء من أجل المطالبة بإلغاء العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأحقية الزمالك في الحصول على تعويض مالي من الأساس وذلك بداعي حصول النقاز على ما يقرب من 50% من إجمالي مستحقاته من النادي وهو ما يؤكد التزام الزمالك معه من الناحية المادية.

وذكرت التقارير الصحفية أن الفيفا كان قد قرر في وقت سابق أحقية النقاز في فسخ تعاقده مع الزمالك وحصوله على تعويض مالي تبلغ قيمته مليون وربع مليون دولار.

وأكدت التقارير الصحفية أنه سيتم خصم عقد النقاز مع ناديه الليتواني من قيمة الغرامة التي سيحصل عليها من الزمالك وأن مسئولي الزمالك يسعون لتخفيض قيمة العقوبة لما يقترب من 600 ألف دولار فقط وتخفيضها لما يقترب من النصف.