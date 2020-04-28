رياضة | مدرب منتخب فرنسا عن عودة الدوري.. " أطبائنا ليسوا أغبياء ! "

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب فرنسا عن عودة الدوري.. " أطبائنا ليسوا أغبياء ! " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ريمون دومينيك، المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا، ورئيس رابطة المدربين الفرنسيين، عن قرار بشأن استكمال منافسات الموسم الجاري في بلاده.

تصريحات مدرب المنتخب الفرنسي

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وقال دومينيك في تصريحات لصحيفة "ويست فرانس": "كل ما تردد حتى هذه اللحظة مجرد اقتراحات، ويبقى القرار النهائي في يد الحكومة، فالأندية تحاول أن تجد حلولا لاستكمال بطولة الدوري، ولكن من الضروي الحفاظ على سلامة الجميع".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا: "أطباء الأندية الذين اجتمعوا ووضعوا هذه التوصيات والإجراءات الاحترازية من أجل استئناف النشاط ليسوا أغبياء، ويبقى التساؤل هل هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ على مستوى جميع الأندية أم لا؟".

وأكمل ريمون دومينيك؛ "لا يوجد مشكلة بالأندية الكبيرة لأنه يعمل لديها أطقم طبية برواتب كبيرة، وبعضهم لديه مكاتب وفريق كامل يعمل تحت إشرافه داخل مقر التدريبات، مما يمكنهم من مراقبة واختبار والتحكم في أي حالات بين اللاعبين أو الموظفين بالنادي".