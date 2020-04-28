رياضة | التهديد بالرحيل.. أزمة قريبة بين الزمالك ونجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر التهديد بالرحيل.. أزمة قريبة بين الزمالك ونجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي الزمالك من الدخول في أزمة مع واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن هناك أزمة متوقعة بين الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق بسبب رغبته في الاحتراف بالخارج.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بن شرقي تلقى في الفترة الأخيرة العديد من العروض للاحتراف في الخارج في نهاية الموسم الجاري وهو ما يحلم به اللاعب ولكن النادي الأبيض يرفض نهائيا فكرة رحيله.

وذكرت الصحيفة أن بن شرقي يرغب في الاحتراف في أوروبا حتى يتمكن من الانضمام إلى منتخب المغرب الفترة القادمة وسط المنافسة القوية التي سيواجهها من لاعبي المنتخب المتواجدين حاليا في أوروبا.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.