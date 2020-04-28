رياضة | نيوكاسل يونايتد يخطط لخطف كوتينيو في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يونايتد يخطط لخطف كوتينيو في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النجم البرازيلي فليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن مسئولي نيوكاسل يونايتد يرغبون في التعاقد مع الدولي البرازيلي، حيث يستهدف النادي الإنجليزي الذي يستعد لثورة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام المفاجئ من "الماكبايس" في ظل التقارير التي تشير إلى قرب انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي.

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ويرغب الملاك المحتملين للنادي في تعزيز صفوف الفريق بعدد من النجوم، ليبدوا استعدادهم للظفر بتوقيع كوتينيو مقابل 100 مليون يورو.

وأفادت تقارير صحفية بعدم رغبة بايرن ميونخ الألماني في تفعيل بند خيار الشراء في عقد إعارة كوتينيو، بقيمة 120 مليون يورو.