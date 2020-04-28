رياضة | الزمالك يصرف النظر عن نجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصرف النظر عن نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك قرروا الانسحاب من المفاوضات مع جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي وذلك من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن قرار إدارة الزمالك جاء بسبب مغالاة مازيمبي الكونغولي في مطالبهم المادية والتي قد تصل إلى 5 ملايين يورو وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تسعى لتطبيق سياسة التقشف في الصفقات في الموسم المقبل.

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وكشفت التقارير الصحفية أن الزمالك وضع سقفًا لا يزيد عن 5 مليون جنيه مقابل ضم أي صفقة جديدة في الموسم المقبل واتباع سياسة الترشيد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يضم في خط هجومه كلا من مصطفى محمد وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو وترغب الإدارة في ضم نجم جديد لخط الهجوم إفريقي.

وألمحت التقارير الصحفية أن موليكا يمتلك إمكانيات أكثر من رائعة وأنه نجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية.