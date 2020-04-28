رياضة | الأهلي يصرف النظر عن نجم ويست بروميش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصرف النظر عن نجم ويست بروميش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن لجنة تخطيط كرة القدم في الأهلي برئاسة محسن صالح قررت غلق ملف التفاوض مع أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني من أجل البحث عن صفقة محلية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن قرار اللجنة جاء بعد الاتصالات الهاتفية التي دارت بين إدارة كرة القدم وحجازي الذي رفض العودة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل وفضل الاستمرار في تجربته الإحترافية في أوربا سواء في ويست بروميتش الإنجليزي أو في أي نادي أوروبي أخر.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر حاول الضغط علي أحمد حجازي هم طريق منحه أعلى عقد في الموسم ليتساوى مع بوليد سليمان لكن حجازي تمسك بموقفه الرافض للرحيل عن الدوري الإنجليزي.

وكشفت التقارير الصحفية أن حجازي وعد مدير التعاقدات أنه لن يلعب في مصر سوي للأهلي وأنه لن ينضم إلي براميدز مهما كانت الاغراءات المالية وأن خطوة اللعب في مصر أو الخليج لن تحدث في الوقت الحالي خاصة وأنه يسير بشكل جيد في مشواره الإحترافي الأوروبي.