رياضة | أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.. وعرض إنتر التعجيزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.. وعرض إنتر التعجيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال فريق برشلونة الإسباني، يرغب في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث ارتبط إسم لاوتارو مارتينيز كثيرا بالانتقال لبرشلونة، عبر الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

وبحسب شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان قد حددت مطالب تعجيزية لبرشلونة من أجل ضم مارتينيز.

وتابعت الشبكة، أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على 90 مليون يورو بالإضافة إلى أرتورو فيدال، واستعارة أنطوان جريزمان لمدة موسم واحد، مع دفع برشلونة جزء من راتب الـ17 مليونًا الذي يحصل عليهم اللاعب الفرنسي.