رياضة | تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن عشاق كرة القدم يطمحون في عودة الدوريات الكبرى في أوروبا على رأسها الدوري الإسباني الذي توقف في الشهر الماضي مثل باقي الدوريات بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني اتفقا في الفترة الأخيرة أثناء عقدهم لاجتماع دام لأكثر من 7 ساعات على استئناف بطولتي الدوري وكأس إسبانيا عندما يصبح الوضع آمنًا.

وكشفت التقارير الصحفية أنه هناك توقعات باستئناف وعودة الدوري الإسباني في تاريخ 5 أو 12 يونيو المقبل مع استئناف التدريبات قبل هذين الموعدين بأسبوعين على الأقل.

وذكرت التقارير الصحفية أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 58 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن غريم التقليدي ريال مدريد الوصيف وصاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.