بارما يغلق الباب أمام التعاقد مع نجم الهلال السعودي

أنهى نادي بارما الإيطالي ارتباطه بصانع ألعاب فريق الهلال السعودي “سباستيان جيوفينكو“، بعدما ارتبط “النملة الذرية” بالعودة إلى الدوري الإيطالي.

وأوضح المدير الرياضي لنادي بارما في حديث لوسائل الإعلام الإيطالية أن صفقة جيوفينكو أصبحت من الماضي، حيث سعى فريق بارما لإعادته مرة أخرى لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوي الفائت.

وأعادت أغلب الأندية العالمية حساباتها بعد انتشار فيروس “كورونا” وتأثيره على الحالة الاقتصادية، نتيجة تعليق مباريات كرة القدم لما يقارب الشهرين، مع احتمالية إلغاء الموسم إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي سياق متصل، تناقش إدارة الهلال في الوقت الحالي مسألة تجديد عقد النجم الإيطالي، وتحصينه من الرحيل في ظل شائعات عن توصله بعروض أخرى من الدوري الأمريكي، أهمها من فريق تورنتو.

وطلب ممثلو اللاعب الإيطالي الحصول على مليوني يورو في الموسم الواحد من أجل التوقيع على العقد الجديد، وهو مبلغ سبق وعرضه بارما في سوق الانتقالات الشتوي.