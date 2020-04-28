رياضة | مفاجأة بشأن انضمام نجم الوداد إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن انضمام نجم الوداد إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انشترت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول انضمام واحد من نجوم نادي الوداد المغربي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت الأنباء المنتشرة قد ذكرت أن مسئولو الزمالك حصلوا على توقيع وليد الكرتي نجم نادي الوداد خلال الفترة الماضية لينضم للقلعة البيضاء في الموسم القادم.

وكشف محمد عزيز وكيل أعمال الكرتي ان كل الأنباء المتداولة حول توقيع الكرتي للزمالك غير صحيحة.

وأكد محمد عزيز أنه حتى الآن لم يدخل نادي الزمالك في مفاوضات رسمية لضم وليد الكرتي ولكن إذا فتح النادي خط التفاوض فإن اللاعب لن يمانع.