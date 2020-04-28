رياضة | تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء إيطاليا عن موعد استئناف وعودة بطولة الدوري الإيطالي وذلك عقب تعليق النشاط الرياضي في وقت سابق بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ويتفوق بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

وسجلت إيطاليا حتي الآن 197.675 حالة إصابة بفيروس كورونا بينما وصل عدد الوفيات لـ 26644 حالة وفاة.

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وقال رئيس وزراء إيطاليا في تصريحات صحفية:"إنه بإمكان أندية الدوري الإيطالي العودة للتدريبات بشكل منفرد يوم 4 مايو على أن تستأنف الأندية التدريبات الجماعية يوم 18 من نفس الشهر".

وأضاف:"الدوري الإيطالي سيستأنف يوم 1 يونيو خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور الجماهير".

واختتم رئيس وزراء إيطاليا تصريحاته قائلاً:"الأندية ستكون مسؤولة بالالتزام بكافة شروط السلامة للاعبين".