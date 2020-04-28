رياضة | عادل يكشف دور "جمعه وتريكه" في صيام اللاعبين بنهائي السوبر الافريقي رغم مطالبة جوزيه بالإفطار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عادل يكشف دور "جمعه وتريكه" في صيام اللاعبين بنهائي السوبر الافريقي رغم مطالبة جوزيه بالإفطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن في مباراة السوبر الإفريقي أمام النجم الساحلي في اديس ابابا جوزيه طالب منا اللاعبين الإفطار خاصة وأن المباراة كانت في نهار رمضان.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten"" مع الإعلامي محمد فاروق تدخل وائل جمعه وأبو تريكه وطالبو من اللاعبين مواصلة الصيام في هذه المباراة وكان جوزيه لا يرفض طلب لتريكه نهائي وبالفعل خاض اللاعبين هذه المباراة وهم صائمين .

وتابع حققنا اللقب هذا الموسم بعد الوصول لضربات الجزاء وشاركت بديل لإسلام الشاطر بعد أن شعر بالتعب الشديد وكانت من أفضل المباريات التي خاضها الفريق .