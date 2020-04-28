رياضة | نيوكاسل يرغب في التعاقد مع خاليدو كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يرغب في التعاقد مع خاليدو كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق نيوكاسل الإنجليزي، في التعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يسعى صندوق الاستثمار السعودي في شراء فريق نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن أول شئ يرغب فيه ملاك النادي الإنجليزي، هو شراء خاليدو كوليبالي من نابولي.

وتابعت الصحيفة، أن رئيس نابولي قد حدد سعر بيع كوليبالي، والذي يقدر نحو 70 مليون يورو.