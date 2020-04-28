شكرا لقرائتكم الأهلي يرسل نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى المغربى من قيمة إعارة وليد آزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُرسل مسئولو النادي الأهلي نسبة الـ20 % لنظراؤهم في نادي الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد آزارو مهاجم الأهلي للإتفاق السعودي بعدما أعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادي المغربي في الحصول على 20 % من صفقة إعارة اللاعب المغربي للنادى السعودي فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على ٢٠ ٪ من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

وقال مصدر فى الأهلى، إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة ، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة آزارو للدورى السعود،ى وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود