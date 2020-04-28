شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف موقف اللاعبين المعارين من العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني أكد حاجته لثلاثة أو أربعة لاعبين على الأكثر من بين اللاعبين المعارين بداية الموسم الحالي.

ويتطلع اتحاد الكرة لإنقاذ الموسم الحالي بعد توقفه نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الدولة عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والتي تسببت في تجميد النشاط الرياضي بالكامل وأيضاً تأجيل البطولات العالمية والقارية التي كانت ستقام الصيف الجاري.

ويشمل مقترح الدوري المصري الجديد إقامة المباريات بمحافظة واحدة سواء كانت القاهرة أو السويس أو الإسكندرية التي سبق التي تمتلك عدد من الملاعب التي تستطيع استضافة مباريات البطولة المحلية الأشهر.

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وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "بات معلوماً للجميع رغبتنا في التفاوض مع اللاعب الأوروجوياني سيرينو لأنه لاعب ممتاز وتم عرضه على المدير الفني الذي وافق على ضمه بعد الاطلاع على إمكاناته الفنية"

أضاف عبد الحفيظ أن هناك قائمة من اللاعبين الذين يرصدهم النادي منذ فترة لتدعيم صفوف الفريق ونسير في كل الاتجاهات حتى نتمكن من الوصول الى أفضل الصفقات التي تفيد الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النادي يعمل حالياً على أساس أنه يستعد للموسم الحالي كما لو كان الموسم مستمر مشدداً على أن اللاعب سيرينو مرتبط بعقد مع ناديه وطالما أن الوكيل تحدث والمدرب ومسئولي النادي فالأمر بات معلوماً للجميع لكننا لا نقف على لاعب ونبحث في قائمتنا عن الصفقات الأفضل.