شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم كهربا لمحمد رمضان فى "البرنس" وحمدى المرغنى فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، أداء الفنان محمد رمضان بطل مسلسل "البرنس"، كما قيم أداء حمدي المرغني الذى يقوم بدور أبن شقيقة عادل إمام بمسلسل "فلانتينو".

ونشر كهربا عبر استورى الانستجرام الخاص به، لقطة لحمدى المرغنى مع الفنان عادل إمام، مشيدًا بأدائه وطريقته الفكاهية فى المسلسل، كما أشاد بمحمد رمضان.

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وكان أعلن مسئولو النادى الأهلى رفضهم مناقشة فكرة رحيل محمود عبد المنعم كهربا، نجم هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض سعودى للرحيل عن النادى، خاصة بعد تجربته الناجحة السابقة مع نادى اتحاد.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن مقترح رحيل كهربا مرفوض نظراً لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية، سواء فى مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، فى الوقت الذى ترى اللجنة أن قيمة كهربا ستتعاظم مع الفريق حال رحيل رمضان صبحى بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزي، فى الوقت الذى يرى كهربا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يعتبره واحدا من لاعبى القوام الأساسى، وأن هناك عدداً من اللاعبين لهم أولوية فى المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذى لا يلقى قبولاً لدى كهربا ويفكر جدياً فى الرحيل عن القلعة الحمراء.