شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: مصطفى محمد مهاجم مصر القادم..وهذه وصية عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، أن ما يقدمه مصطفى محمد لاعب الزمالك مجرد بداية لمهاجم مصر القادم، وأتمنى عودة وليد أزارو مرة أخرى للأهلى.
وعن وليد أزارو، قال أسامة حسنى: إن المغربى مهاجم متميز يصل إلى الجون بطريقة سريعة جدا، ولكن يتعامل برعونة أمام الجون مما يجعله يهدر الكثير من الأهداف السهلة، وأتمنى عودته مرة أخرى للأهلى.
وأضاف مهاجم الأهلى، أن السنغالى أليو بادجى له بشائر مطمئنة، ويحتاج للكثير من الوقت حتى يثبت نفسه، وهو خامة مبشرة، مضيفا أن فترة الإعارات أفادت نجوم الأهلى أمثال عمار حمدى ومحمد شريف واكرم توفيق وأحمد ريان.
وعن رمضان صبحى، أتمنى بقاءه في الأهلى بعد تطور أدائه، ويحتاج فقط العمل على نفسه أمام الجون، مثل ما فعله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وكشف حسني ، "وفاة محمد عبد الوهاب في الملعب أثناء التدريب من أصعب لحظات حياتي قبلها بيومين كان هو متأثر بوفاة صديق ليه لقيته قاعد معايا بيقولي أنا لما أموت عايزك تقراري سورة مريم بإستمرار كصدقة جارية على روحي ، بعد وفاته قررت أحفظها علطول ولحد النهاردة بقف عندها اقراها وأدعيله".
وواصل حسني أن اهتمام البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، بالإنجولى أمادو فلافيو أثر على مشاركاتى مع الفريق.
وتابع ، أن جوزيه كان حابب يثبت رؤيته بإمكانيات فلافيو، فكان بيلعبه على طول مع عماد متعب وهو ما أثر على مشاركاتى مع الفريق.
وأوضح ، رغم أن مشاركاتى كانت قليلة ولكن كانت مؤثرة جدا، فكنت دائما ما أسجل والنهائيات كانت وش السعد عليا مثل نهائي كأس مصر أمام الزمالك 4 /3، سجلت هدفين وغيرت النتيجة لصالح الأهلى، على الرغم من إهدارى أسهل فرصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة حسنى: مصطفى محمد مهاجم مصر القادم..وهذه وصية عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.