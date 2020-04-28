شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: مصطفى محمد مهاجم مصر القادم..وهذه وصية عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، أن ما يقدمه مصطفى محمد لاعب الزمالك مجرد بداية لمهاجم مصر القادم، وأتمنى عودة وليد أزارو مرة أخرى للأهلى.

قال مهاجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبيرعلي قناة أون تايم سبورت ، أن مصطفى محمد استفاد كثيرا من فترة الإعارة التي منحته المشاركة والخبرة التي جعلته يتألق مع الزمالك والمنتخب الأولمبى، ولكنى أرى أنها مجرد بداية لمهاجم مصر القادم فلازم يستغلها.

وعن وليد أزارو، قال أسامة حسنى: إن المغربى مهاجم متميز يصل إلى الجون بطريقة سريعة جدا، ولكن يتعامل برعونة أمام الجون مما يجعله يهدر الكثير من الأهداف السهلة، وأتمنى عودته مرة أخرى للأهلى.

وأضاف مهاجم الأهلى، أن السنغالى أليو بادجى له بشائر مطمئنة، ويحتاج للكثير من الوقت حتى يثبت نفسه، وهو خامة مبشرة، مضيفا أن فترة الإعارات أفادت نجوم الأهلى أمثال عمار حمدى ومحمد شريف واكرم توفيق وأحمد ريان.

وعن رمضان صبحى، أتمنى بقاءه في الأهلى بعد تطور أدائه، ويحتاج فقط العمل على نفسه أمام الجون، مثل ما فعله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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وكشف حسني ، "وفاة محمد عبد الوهاب في الملعب أثناء التدريب من أصعب لحظات حياتي قبلها بيومين كان هو متأثر بوفاة صديق ليه لقيته قاعد معايا بيقولي أنا لما أموت عايزك تقراري سورة مريم بإستمرار كصدقة جارية على روحي ، بعد وفاته قررت أحفظها علطول ولحد النهاردة بقف عندها اقراها وأدعيله".

وواصل حسني أن اهتمام البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، بالإنجولى أمادو فلافيو أثر على مشاركاتى مع الفريق.