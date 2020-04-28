شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده علي طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تهنئة الفنان هشام ماجد متمنيًا له مزيد من الصحة والسعادة.

وشارك الفهد الأسمر متابعيه على استورى الانستجرام الخاص به، بصورة تجمعه مع الفنان هشام ماجد وهشام محمد الشهير بـ"شيكو" والذى ظهر فى الصورة مرتديًا الزى الفرعونى على هيئة قميص الزمالك، معلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد أخويا هشام ماجد".

وكان شيكابالا، أكد أن قرار تقليص عدد الأجانب بالدوري المصرى، صعباً للغاية، مضيفًا: "القرار صعب في هذا التوقيت، فهناك أكثر من لاعب أجنبي يمثل عنصر أساسي داخل فريقه ومن الصعب تركه أو التخلي عنه الاّن".

وأوضح: "من الممكن أن يطبق هذا القرار ولكن على المدى البعيد ولكن من الصعب تطبيقه مع نهاية الموسم الحالي".

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فيما قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التي لعب بها حباً في أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.

وأضاف: "أحمد الكاس موهبة كبيرة في الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو في سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".

كما أعرب محمود شيكابالا، عن عشقه لأحمد الكاس نجم الكرة المصرية السابق، معترفا أحمد الكاس هو السبب الرئيسي في تشجيعه للزمالك.

وأتم حديثه:" الكاس كان في حتة تانية خالص، ولاعب تاريخي من الصعب تكراره، انه لاعب متكامل".