أسامة حسنى: رحلت عن الأهلى بقرار من جوزيه.. والخطيب لم يتدخل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حسني مهاجم الاهلي السابق، أن المتاعب الصحية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، لم تؤثر في اهتمامه بالنادى على الإطلاق، مشيراً إلي أن عشق الخطيب للنادى لم يتغير في كل مراحل حياته.

وقال أسامة حسني في تصريحات للإعلامي أحمد شوبير علي قناة أون تايم سبورت ، "رغبة المدير الفني دائما ما تسيطر في الأهلى وهو ما حدث مع تجديد الرباعى الأخير" ، مشيراً إلي أن السويسرى فايلر المدير الفني للفريق هو صاحب قرار رحيل حسام عاشور قائد الفريق بسبب تفضيله للاعبين الصغار.

وأعرب مهاجم الاهلي السابق، عن تمنيه اعتزال حسام عاشور في النادي الاحمر وعدم ارتداء أي قميص آخر ، خاصة أنه حقق جميع الانجازات مع المارد الاحمر .

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وأضاف أسامة حسني: "رحيلي عن النادي الأهلي بقرار من البرتغالي مانويل جوزيه رغم تألقي في الموسم الأخير وأثناء وجود محمود الخطيب في مـجلـس الإدارة تجسيد لمقولة الأهلي فوق الجميع ".