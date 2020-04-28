شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: كل اللاعبين أدركوا أن الرحيل عن الأهلى قرار خاطيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حسني مهاجم الاهلي السابق ، أن قرار أحمد فتحي لاعب الفريق بالرحيل أمر يخص اللاعب فقط ، مشيراً إلي أن النادي لم يقصر معه وقدم له العرض الذي يليق بمكانة فتحي .

وقال أسامة حسني في تصريحات للاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون تايم سبورت ، "كل اللاعبين اللي رحلوا عن النادي الأهلي بعد مرور الزمن أكدوا أن قرارهم كان خاطئ وفيما يخص أحمد فتحي ده إختياره وهو اللي يقدر يحدد والأهــلي قـدمله العرض اللي يليق به".

وأضاف مهاجم الاهلي السابق، أن المارد الأحمر على مدار تاريخه لم يتأثر برحيل أى لاعب عنه والتاريخ شاهد على ذلك ، مشيراً إلي أن النادي الأهلي قدم لحسام عاشور عروض تاريخية تعويضاً له لـم تحدث لأي لاعب وتحدثت معه بضرورة الإعتزال في الأهلي لإن بتاريخه مع القلعة الحمراء يستحق ذلك .

وتعاقد مسئولو نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.

Advertisements

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

ويمتلك أحمد فتحى سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.