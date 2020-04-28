شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: اهتمام جوزيه بفلافيو أثر على مشاركاتى.. وكنت مؤثرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، أن اهتمام البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، بالإنجولى أمادو فلافيو أثر على مشاركاتى مع الفريق.

وقال مهاجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير: أن جوزيه كان حابب يثبت رؤيته بإمكانيات فلافيو، فكان بيلعبه على طول مع عماد متعب وهو ما أثر على مشاركاتى مع الفريق.

Advertisements

وأكد أسامة حسنى: ورغم أن مشاركاتى كانت قليلة ولكن كانت مؤثرة جدا، فكنت دائما ما أسجل والنهائيات كانت وش السعد عليا مثل نهائي كأس مصر أمام الزمالك 4 /3، سجلت هدفين وغيرت النتيجة لصالح الأهلى، على الرغم من إهدارى أسهل فرصة.

وأصاف: جوزيه أكدلى أن فرصة أمام الزمالك في الكأس كانت صعبة بسبب وش رجل أبو تريكة خلى الكورة تلف وهو ما صعب الكرة، مؤكدا أن أهدافى في الزمالك والمباريات الكبيرة هي العالقة في أذهان الجماهير.