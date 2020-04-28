شكرا لقرائتكم أحمد عادل: بيراميدز استحوذ على أفضل اللاعبين بسبب المقابل المادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن فريق بيراميدز له تأثير سلبي كبير على الدوري المصري منذ الموسم الماضي بسبب عقود اللاعبين .
وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن بيراميدز غير من إسلوب الدوري المصري ونجح في الإستحواذ على أفضل اللاعبين بسبب المُقابل المادي مشيراً إلى أن هناك لاعبين حققو ماديات كبيرة بعد إعتزال كرة القدم .
وتابع أي لاعب في هذا التوقيت يأتي له عرض من بيراميدز لا يتردد نهائياً ومعظم اللاعبين لديهم الشغف للتواجد في بيراميدز بسبب المقابل المادي .
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