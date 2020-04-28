شكرا لقرائتكم جهاز حرس الحدود يضع نظام غذائى للاعبيه خلال شهر رمضان الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم نظام غذائى للاعبى الفريق خلال شهر رمضان الكريم و ذلك لتجنب زيادة الوزن .

وقام الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بعمل جروب مجمع للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وأرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

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وأجرى محمد حليم أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

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