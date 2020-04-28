شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: متاعب الخطيب لم تؤثر على اهتمامه بالأهلى.. وعرفت برحيلى آخر مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسنى مهاجم الاهلى السابق، أن المتاعب الصحية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، لم تؤثر فى اهتمامه بالنادى على الإطلاق، مشيراً إلى أن عشق الخطيب للنادى لم يتغير فى كل مراحل حياته.

وقال أسامة حسنى فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، "رغبة المدير الفنى دائما ما تسيطر فى الأهلى وهو ما حدث مع تجديد الرباعى الأخير"، مشيراً إلى أن السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق هو صاحب قرار رحيل حسام عاشور قائد الفريق بسبب تفضيله للاعبين الصغار.

وأعرب مهاجم الاهلى السابق، عن تمنيه اعتزال حسام عاشور فى النادى الأحمر وعدم ارتداء أى قميص آخر، خاصة أنه حقق جميع الإنجازات مع المارد الاحمر.

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وأضاف أسامة حسني: "رحيلى عن النادى الأهلى بقرار من البرتغالى مانويل جوزيه رغم تألقى فى الموسم الأخير وأثناء وجود محمود الخطيب فى مـجلـس الإدارة تجسيد لمقولة الأهلى فوق الجميع".

وواصل، "عرفت برحيلى عن الأهلى فى آخر مباراة للنادى فى الدورى أمام المقاصة"، مضيفاً "ساهمت فى تتويج الأهلى بكل البطولات ولم يكن أمامنا وقت للاحتفال بسبب كثرة الإنجازات".