شكرا لقرائتكم هانى العجيزى: أفكر فى العودة لكرة القدم وندمت على السهر مع الفتيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني العجيزي لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يفكر بشكل جدي في العودة للممارسة كرة القدم من جديد خلال الفترة القبلة.

وأشار العجيزي في تصريحات تلفزيونية إلى انه لو عاد به الزمن لزاد من شدة إلتزامه خارج الملعب وعدم الإنجراف خلف عدد من الأمور التي سبق وأن قام بها في السابق.

وقال مهاجم الأهلي السابق: "أفكر بشكل جدي في العودة من جديد لكرة القدم".

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وأكمل: "لو عاد بي الزمن من جديد لكنت إلتزمت بشكل أكبر خارج الملعب، كنت ملتزم للغاية داخل الملعب وفي التدريبات وهذا أمر واقع وإجباري لمن يلعب في الأهلي".

واختتم: "لكن وقتها كان سني صغيرًا، ومن منا لا يخطأ؟، أحيانًا كنت أسهر أو أتعرف على فتيات، كنت صغير في السن ووسيم ولم يكن هناك من ينصحني، أنا صريح وأقول الحقيقة، ولو عاد بي الزمن لما فعلت ذلك".