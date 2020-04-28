شكرا لقرائتكم أحمد عادل يكشف دور مصطفى يونس في انتقاله للاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مصطفى يونس كان أول من تحدث معه حو رغبة القلعة الحمراء في التعاقد معه .
وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن مصطفى يونس أول من أبلغني أن محمود الخطيب سيتحدث معك حول الإنتقال للأهلي وبالفعل تلقيت مكاملة خاصة من رقم غريب وفوجئت بالخطيب يطلب مني الإنضمام للقلعة الحمراء .
وتابع لم أتردد للحظة في الإنتقال للأهلي لأنه كان حلم لي منذ الصغر وبالفعل تواجدت وحققت بطولات وألقاب في هذه الفترة
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