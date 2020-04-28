شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يكشف موقف اللاعبين المعارين من العودة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني أكد حاجته لثلاثة أو أربعة لاعبين على الأكثر من بين اللاعبين المعارين بداية الموسم الحالي.

أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رينيه فايلر طلب فرصة أكبر للتعرف على اللاعبين ومتابعتهم مع فرقهم حتى يتمكن من القرار النهائي بشأن مستقبل كافة اللاعبين الذين رحلوا ببداية فترة تولي المدير الفني السويسري مع القلعة الحمراء".

وقال عبد الحفيظ: "هناك تقييم كامل للاعبين في الأندية وسيتم دراسة كل لاعب وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفني وفي النهاية سيتم الاستقرار على اللاعبين المختارين".

واستطرد كابتن الأهلي السابق وأحد أفضل من لعبوا بمركز المدافع الأيمن في تاريخ القلعة الحمراء: "الموسم مازال طويلاً وفي حال استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز سيكون أمامنا الفرصة الكافية للوصول الى العناصر التي يحتاج الفريق الى دعم لها خلال الفترة المقبلة".

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ويتطلع اتحاد الكرة لإنقاذ الموسم الحالي بعد توقفه نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت الدولة عنها قبل أكثر من شهر تقريباً والتي تسببت في تجميد النشاط الرياضي بالكامل وأيضاً تأجيل البطولات العالمية والقارية التي كانت ستقام الصيف الجاري.

ويشمل مقترح الدوري المصري الجديد إقامة المباريات بمحافظة واحدة سواء كانت القاهرة أو السويس أو الإسكندرية التي سبق التي تمتلك عدد من الملاعب التي تستطيع استضافة مباريات البطولة المحلية الأشهر.