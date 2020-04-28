شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: الأهلى: لم ولن يتأثر برحيل أى لاعب والتاريخ شاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، أن الأهلى على مدار تاريخه لم يتأثر برحيل أى لاعب عنه، وأتمنى اعتزال حسام عاشور.

وقال مهاجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير: أن الأهلى قدم عرضا يليق بما قدمه أحمد فتحى مع الفريق، ولكن الجوكر كان له رأى آخر وفضل الرحيل، مضيفا: أن الأهلى لم ولن يتأثر برحيل أى لاعب والتاريخ شاهد على ذلك.

وعن حسام عاشور، قال أسامة حسنى: إنه يتمنى أن يختم حسام عاشور حياته فى النادى الاهلى ولا يضيع تاريخه بسبب سنة أو سنتين، والأهلى قدم له عرضا مالية محترم ولم يقدمه حتى لمحمد أبو تريكة.

وأضاف أسامة حسنى: أن السويسرى رينيه فايلر هو صاحب قرار رحيل حسام عاشور، لأنه يفضل الاعتماد على اللاعبين الصغار أمثال اليود يانج وحمدى فتحى بالإضافة إلى عمرو السولية.

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وعن الخطيب، قال أسامة حسنى: إن المتاعب الصحية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، لم تؤثر فى اهتمامه بالنادى على الإطلاق، مشيراً إلى أن عشق الخطيب للنادى لم يتغير فى كل مراحل حياته.

وقال أسامة حسنى: "رغبة المدير الفنى دائما ما تسيطر فى الأهلى وهو ما حدث مع تجديد الرباعى الأخير"، مشيراً إلى أن السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق هو صاحب قرار رحيل حسام عاشور قائد الفريق بسبب تفضيله للاعبين الصغار.وأعرب مهاجم الاهلى السابق، عن تمنيه اعتزال حسام عاشور فى النادى الأحمر وعدم ارتداء أى قميص آخر، خاصة أنه حقق جميع الإنجازات مع المارد الاحمر.

وأضاف أسامة حسني: "رحيلى عن النادى الأهلى بقرار من البرتغالى مانويل جوزيه رغم تألقى فى الموسم الأخير وأثناء وجود محمود الخطيب فى مـجلـس الإدارة تجسيد لمقولة الأهلى فوق الجميع".

وواصل، "عرفت برحيلى عن الأهلى فى آخر مباراة للنادى فى الدورى أمام المقاصة"، مضيفاً "ساهمت فى تتويج الأهلى بكل البطولات ولم يكن أمامنا وقت للاحتفال بسبب كثرة الإنجازات".