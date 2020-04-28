شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: وفاة محمد عبدالوهاب الأصعب في مسيرتى.. ونهائى الكأس الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، عن أفضل لحظات حياته خلال مسيرته الكروى، كما أفصح عن اصعب اللحظات التي عاشها.

قال مهاجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير: أن أفضل لحظاته في الملعب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك 4/3، وتسجيلى هدفين غيروا النتيجة ومنحنا اللقب بعد تفوق الزمالك في المباراة ثلاث مرات.

وعن الأصعب، قال أسامة حسنى: إن وفاة زميله محمد عبد الوهاب في الملعب أمامنا هي الأصعب على الإطلاق، مؤكدا أن محمد عبد الوهاب أعطانى قبل ما يتوفى بيومين سورة مريم وقالى خليها معاك صدقة جارية بعد وفاتى بعد تأثره بوفاة صديقه.

وعن مصطفى محمد قال: إن مصطفى محمد استفاد كثيرا من فترة إعارة التي منحته المشاركة والخبرة التي جعلته يتألق مع الزمالك والمنتخب الأولمبى، ولكنى أرى أنها مجرد بداية لمهاجم مصر القادم فلازم يستغلها.

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وعن وليد أزارو، قال أسامة حسنى: إن المغربى مهاجم متميز يصل إلى الجون بطريقة سريعة جدا، ولكن يتعامل برعونة أمام الجون مما يجعله يهدر الكثير من الأهداف السهلة، وأتمنى عودته مرة أخرى للأهلى.

وأضاف مهاجم الأهلى، أن السنغالى أليو بادجى له بشائر مطمئنة، ويحتاج للكثير من الوقت حتى يثبت نفسه، وهو خامة مبشرة، مضيفا أن فترة الإعارات أفادت نجوم الأهلى أمثال عمار حمدى ومحمد شريف واكرم توفيق وأحمد ريان.

وعن رمضان صبحى، أتمنى بقاء رمضان صبحى في الأهلى بعد تطور أدائه، ويحتاج فقط العمل على نفسه أمام الجون، مثل ما فعله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجلزى.