شكرا لقرائتكم عبد المنعم: رفضت العودة للأهلي بعد رحيلي عن الزمالك احتراما لعلاقتي بالجماهير البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق أنه لعب مع ناصر النني والد محمد النني لاعب بشكتاش التركي وأحمد كشري وعصام عبد الفتاح في صفوف الشرقية للدخان، وانضممت لمنتخب مصر الأولمبي مع رود كرول من الشرقية للدخان، مشيرا إلى أنه انتقل إلى كاظمة الكويتي في الفترة التي سبقت انضمامه للزمالك.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: حققت مع الزمالك 12 بطولة سواء إفريقية أو محلية أو عربية، وشرف لي أنني تواجدت في الزمالك، مضيفا أنه فضل الرحيل عن الزمالك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في خط الدفاع مثل بشير التابعي وسامي الشيشيني وبشير التابعي ومدحت عبد الهادي ووائل القباني.

أردف: ميروسلاف لم يقيدني في قائمة لزمالك بعد عودتي من الإعارة إلى المصري رغم خوض التدريبات، مؤكدا أنه لم يتخيل أن يرحل عن الفريق الأبيض بهذا الشكل، مضيفا أنه تلقى انتقل بعدها لحرس الحدود بعد تلقيه مكالمة من حلمي طولان مدرب الفريق وقتها وعقدنا جلسة مع المشير طنطاوي لإتمام انتقاله للفريق العسكري، ولكن تغيرت وجهته إلى الاتحاد السكندري رغم تلقيه مفاوضات من المصري وحرس الحدود وطلائع الجيش بجانب زعيم الثغر.

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كشف أن الأهلي فاوضه بعد ذلك من أجل العودة باعتباره من ناشئي القلعة الحمراء، ولكنه رفض اللعب للفريق الأحمر، حفاظا على علاقته بجماهير القلعة البيضاء، رغم أن عائلته بالكامل كانت أهلاوية، قبل أن تغير انتمائه اسبب ارتباطه بالزمالك.

يرى أن طارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر، كما أن حزم إمام وخالد الغندور أكثر ثنائي مهاري لعب في تاريخ الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق الأبض بحاجة للتعاقد مع ظهير أيمن وصانع لعب شريطة أن يكون مهاري، وأخيرا مهاجم.