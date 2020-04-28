شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: مصطفى محمد مجرد بداية لمهاجم متميز.. وأزارو يتعامل برعونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، أن ما يقدمه مصطفى محمد لاعب الزمالك مجدر بداية لمهاجم مصر القادم، وأتمنى عودة وليد أزارو مرة أخرى للأهلى.

قال مهاجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير: أن مصطفى محمد استفاد كثيرا من فترة إعارة التي منحته المشاركة والخبرة التي جعلته يتألق مع الزمالك والمنتخب الأولمبى، ولكنى أرى أنها مجرد بداية لمهاجم مصر القادم فلازم يستغلها.

وعن وليد أزارو، قال أسامة حسنى: إن المغربى مهاجم متميز يصل إلى الجون بطريقة سريعة جدا، ولكن يتعامل برعونة أمام الجون مما يجعله يهدر الكثير من الأهداف السهلة، وأتمنى عودته مرة أخرى للأهلى.

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وأضاف مهاجم الأهلى، أن السنغالى أليو بادجى له بشائر مطمئنة، ويحتاج للكثير من الوقت حتى يثبت نفسه، وهو خامة مبشرة، مضيفا أن فترة الإعارات أفادت نجوم الأهلى أمثال عمار حمدى ومحمد شريف واكرم توفيق وأحمد ريان.

وعن رمضان صبحى، أتمنى بقاء رمضان صبحى في الأهلى بعد تطور أدائه، ويحتاج فقط العمل على نفسه أمام الجون، مثل ما فعله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجلزى.