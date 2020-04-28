شكرا لقرائتكم مدرب جنوب أفريقيا: محمد صلاح سيرعب المنافسين في أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ديفيد نوتواني، المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا تحت 23 سنة، أن أن تواجد لدولي المصري محمد صلاح في أولمبياد طوكيو سيرعب المنافسين في البطولة لما يملكة من قدرات فنية تجعله قادر على التسجيل في أي وقت من المباراة.

وقال مدرب الأولاد في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي توج بها الفراعنة خلال مداخلة تلفزيونية عبر سكايبي لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم وتأهل على أثرها الى أولمبياد طوكيو ان تواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب المصري سيدفع اللاعبين الصغار معنوياً بشكل كبير وسيجعلهم قادرين على الظهور بشكل أفضل في البطولة العالمية.

وأوضح ديفيد نوتواني أنه كان يتوقع أن مواجهته أمام الفراعنة صعبة للغاية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بسبب الخسارة التي تلقاها الفريق الأول أمامنا في البطولة الأكبر.

أضاف: "بمجرد علمي بمواجهة الفراعنة في الدور قبل النهائي علمت أن الأمر بات كالمباراة النهائية خاصة وأن الفريق المصري كان لديه الاستعداد الخاص والجيد للبطولة بفارق كبير عن باقي المنتخب المشاركة".

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وتابع أن رمضان صبحي هو أكثر لاعب بالفراعنة تأثيراً في الأداء خاصة وأنني تابعت المباراة أكثر من مرة خلال تحليلي لأداء اللاعبين وأسباب الخسارة في المباراة وهو ما تأكد لي بشكل حقيقي.

وأوضح أن انضمامه للاعبين كبار يحتاج الى وقت خاصة وأن البطولة تأجلت لمدة عام كامل وبالتالي سنجرب اللاعبين الذين سنحتاجهم لكننا لم نحددهم حتى الآن.