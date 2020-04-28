شكرا لقرائتكم الحاج ضيوف: أبو تريكة لو كان برازيلي كان بقى أحسن لاعب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الحاج ضيوف أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني محظوظان بإدارة نادي ليفربول الحالية التي تمتلك قوة كبيرة أيضاً هي المدير الفني الذي يتعامل مع البطولات بشكل كبير.
أضاف الحاج ضيوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور الثالثة" الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "لابد وأن يبقى الثنائي في ليفربول لأنهم لن يلقوا دعما في ريال مدريد أو برشلونة مثلما يحدث الأن في الريدز.
أوضح ضيوف أنه أول لاعب سنغالي يلعب لنادي ليفربول ويعي جيداً أنه واحداً من أفضل الأندية بالعالم ولا يجب أن ننسى ذلك وعليهما أن يحبا بعضهما لأن صلاح وماني لم ولن يكونا بهذا المستوى لولا أنهما بجوار بعضهما.
وتحدث اللاعب السنغالي الشهير: "حسام حسن مثلي الأعلى من اللاعبين المصريين وأيضاً الخطيب (بيبو)، بالإضافة الى أبو تريكة الذي أراه لو كان برازيلياً لأصبح أفضل لاعب في العالم".
وقال أنه يحترم الأهلي والزمالك ويرى أن افريقيا عليها ان تتعلم من قطبي الكرة المصرية قبل أن يتعلموا من ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وأنا شخصياً أتعلم منهم الكثير.
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