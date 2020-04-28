ريال مدريد يتأهب لإعارة 10 لاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لإعارة عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة «ماركا» أنه رغم الأوضاع الغريبة حالياً مع تفشي أزمة فيروس كورونا، فإن إدارة النادي الملكي تتوقع صيفاً حافلاً بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول، ويحتاجون للمشاركة بالمباريات في أندية أخرى. وقالت إن الانتقالات الصيفية المرتقبة ربما تشهد إعارة نحو 10 لاعبين من قائمة الفريق الأول فقط.

وأضافت أن القائمة تتضمن عدداً من اللاعبين مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، وآخرين يتطلعون لتجربتهم الأولى في الملاعب الأوروبية، مثل البرازيلي رينير جيسوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم الحالي شهد تجارب متباينة للاعبي الريال المعارين، حيث حالف النجاح الكبير كلاً من المغربي أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند الألماني وسيرجيو ريجيلون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديجارد في ريال سوسيداد.

فيما فشل الأوكراني أندري لونين مع ليجانيس ثم بلد الوليد، والأمر ذاته مع كل من خورخي دي فروتوس وخافي سانشيز مع بلد الوليد أيضاً.

وكشفت «ماركا» عن قرار من جانب إدارة النادي بإعادة التفكير في طريقة إدارة صفقات إعارة اللاعبين، وإنشاء قسم خاص بهم داخل الإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص بتلك الصفقات.