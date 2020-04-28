شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: ربيع وفيصل محل تقدير لاعبي الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة الحمرية أن وجود لاعبين متقدمين في العمر في دوري الأولى يعود إلى عدم رغبة الإدارات في المجازفة وتفضيل اللاعب الجاهز وصاحب الخبرة على الشباب، وذكر أن هناك لاعبين أعمارهم متقدمة لكنهم أصحاب عطاء كبير، مدللاً بالثنائي علي ربيع وفيصل خليل، حيث اعتبر أن وجودهما مع الحمرية إضافة للعنابي، كما أن سعيد البدواوي حارس مسافي حالة خاصة فمشاركته مع فريقه وهو في سن ال40 استثنائية وحدث غير عادي.
وأضاف: «فيصل مازال يعطي ويصنع الفارق عندما يشارك في أي وقت وبالنسبة لعلي ربيع فإن استمراره في الملاعب حتى سن ال38 تأكيد على اهتمامه بنفسه وعلى انضباطه وجديته واحترافيته العالية وهو منح خط الدافع في الفريق ثقة».
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