مكالمة هاتفية من ميسي تحسم انتقال لاوتارو مارتينيز للبرسا

قام نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسى خلال الأيام الماضية بأجراء اتصالاً هاتفياً بالأرجنتيني لاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، يطلب منه بضرورة التوقيع للبارسا وخاصة وأن النادي في يريد خدماته.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية إن الاتصال بين الثنائي أبدي فيه ميسى رغبته في انضمام لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة بداية من الموسم القادم، في استمرار طلب برشلونة لمهاجم يعرف إحراز الكثير من الأهداف وهى التي كان يشكو منها الفريق بعد إصابة الأرجوياني سواريز

وأضافت الصحيفة أن لاوتارو تحدث مع العديد من زملائه السابقين في فريق راسينج كلوب الأرجنتينى بأن حلم حياته اللعب بجوار ميسي في برشلونة، وأشارت أن هناك الكثير من عمالقة فرق أوروبا يتصارع على جلب الجوهرة الأرجنتينية لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات القادمة، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب مع النيراتزورى، خلال الموسم الحالي.