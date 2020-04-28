شكرا لقرائتكم خبر عن حاجى ضيوف: صلاح ومانى "توأم ملتصق" ولن يجدا الدعم فى الريال وبرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحاجى ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، لن يقدم نفس الأداء والمستوى فى حالة غياب السنغال ساديو مانى عن الريدز، والعكس صحيح، لافتًا إلى أن الثنائى أصبحا "توأم ملتصق" لا يجوز ابتعاد لاعب عن أخر.

أضاف ضيوف فى تصريحاته لبرنامج "جمهور الثالثة" أن صلاح ومانى فخر أفريقيا بأكملها، والجميع يتسائل عنهما، مشددًا على ضرورة التكاتف بينهما من أجل اعلاء اسم القارة السمراء فى أوروبا، خاصة وإنهم أصبحا من أفضل لاعبى العالم.

تابع نجم منتخب السنغال السابق حديثه قائلاً: "صلاح ومانى محظوظان بإدارة نادي ليفربول الحالية التي تمتلك قوة كبيرة فضلاً عن يورجن كلوب المدير الفنى الذى يجيد التعامل مع البطولات، ولابد وأن يبقى الثنائي في الريدز لأنهم لن يلقوا دعما في ريال مدريد أو برشلونة مثلما يحدث الأن".

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وتحدث اللاعب السنغالي الشهير: "حسام حسن مثلي الأعلى من اللاعبين المصريين وأيضاً الخطيب (بيبو).

وقال أنه يحترم الأهلي والزمالك ويرى أن افريقيا عليها ان تتعلم من قطبي الكرة المصرية قبل أن يتعلموا من ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وأنا شخصياً أتعلم منهم الكثير.