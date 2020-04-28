شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العجيزى : الإصابة حرمتنى من استكمال مشوارى بالأهلى ورحلت من أجل المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق أن أول مشاركة له مع الفريق الاحمر سجل هدفين أمام بتروجيت بالدورى ، إلا أن الإصابة حرمته من استكمال مشواره مع القلعة الحمراء ، وأدت لرحيله بشكل مفاجئ .

وأضاف العجيزي فى تصريحات تليفزيوينة أن الإصابة سبب عدم تألقه مع الأهلي ، وهو ما دفعه لطلب الرحيل من أجل المشاركة أساسيًا وهو ما جعله ينتقل للإتحاد السكندري وقدم 6 شهور مميزين وسجل في الأهلي والزمالك.

من ناحية أخرى أكد الإعلامى خالد الغندور أن هناك محاولات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى من أجل إلغاء حلقته فى برنامج المقالب رامز مجنون رسمي الذى يذاع حاليا بإحدى القنوات الفضائية .

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وأضاف الغندور خلال برنامجه زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك أن سيد عبد الحفيظ تعهد لمسئولى البرنامج برد المبلغ الذى تقاضاه للظهور فى هذا البرنامج على أن يتم إلغاء الحلقة ، بعدما شعر أنه لايليق أن يظهر بهذا الشكل وهو يعمل كمديرا للكرة بإحد أكبر الأندية فى أفريقيا والوطن العربى .