شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل : "الخطيب" يُنهي أي صفقة في 18 ثانية والبدرى سبب رحيلى عن الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن مكاملة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تُنهي أي صفقة للفريق خلال 18 ثانية فقط بسبب المكانة و طريقة التعامل التى يتمتع بيها .

وأوضح أحمد عادل خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا " أن مكاملة محمود الخطيب لي هي من حسمت إنتقالي في هذا التوقيت خاصة وأن اي لاعب في هذا السن يتحدث معه بيبو فهو حلم وتحقق لأنه أسطورة كروية كبيرة وهذه المكالمه لها سحر خاص لأي لاعب في بداية مشواره الكروي و أن البرتغالي مانويل جوزيه كان يرغب في إستمراري في الأهلي لكن رغبة حسام البدري كانت كفيلة بعدم إستمراري داخل القلعة الحمراء مشيرا إلى أن خروجي من الأهلي بالنسبالي لُغز كبير .

وأضاف أحمد عادل قائلا " أن مصطفى يونس أول من أبلغني أن محمود الخطيب سيتحدث معك حول الإنتقال للأهلي وبالفعل تلقيت مكاملة خاصة من رقم غريب وفوجئت بالخطيب يطلب مني الإنضمام للقلعة الحمراء و لم أتردد للحظة في الإنتقال للأهلي لأنه كان حلم لي منذ الصغر وبالفعل تواجدت وحققت بطولات وألقاب في هذه الفترة " .

وأشار لاعب الأهلي السابق أن والده كان له دور كبير في بداية مشواري الكروي وتخليت عن الدراسة من أجل لعب كرة القدم و إنضميت للقلعة الحمراء في وجود لاعبين كبار مثل إسلام الشاطر ومحمد عبدالله مؤكداً أنه كان لديه هدف وهو المشاركة أساسياً في وجود كوكبة من اللاعبين داخل النادي الأهلي .

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وتابع شاركت في مباريات كبيرة تحت قيادة مانويل جوزيه بسبب إجتهادي في التدريبات وقدمت آداء مميز في المباريات التي تواجدت فيها بإشادة البرتغالي .