شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب أفريقيا الأوليمبى: محمد صلاح "ورقة رعب" فى الأولمبياد.. ورمضان صبحى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ديفيد نوتوان، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبى، أن انضمام النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى لصفوف منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها لتقام فى 2021، سيكون بمثابة حافز قوى للاعبين، فضلاً عن كونه "ورقة رعب" للمنافسين، خاصة أنه يمتاز بسرعات عالية وإمكانية هز شباك المنافس فى أى لحظة بالمباراة.

وأضاف نوتوان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور الثالثة" إنه كان متوقع صعوبة مواجهة المنتخب الوطنى الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بسبب الخسارة التى تلقاها الفريق الأول أمامنا في البطولة الأكبر، قائلاً: "بمجرد علمي بمواجهة الفراعنة في الدور قبل النهائي علمت أن الأمر بات كالمباراة النهائية، خاصة أن الفريق المصري كان لديه الاستعداد الخاص والجيد للبطولة بفارق كبير عن باقي المنتخب المشاركة".

وتابع المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبى أنه يستغل فترة توقف جميع الأنشطة الرياضية فى العالم بسبب فيرس كورونا، لإعادة مشاهدة مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لافتًا إلى أنه اكتشف أن رمضان صبحى يعد من أفضل اللاعبين فى صفوف منتخب مصر للشباب وكان أحد أهم عوامل الفوز بالبطولة.

وأوضح أن انضمامه للاعبين كبار يحتاج إلى وقت، خاصة أن البطولة تأجلت لمدة عام كامل وبالتالي سنجرب اللاعبين الذين سنحتاجهم لكننا لم نحددهم حتى الآن.